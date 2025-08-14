«Бабуля такую дрянь не наденет»: россияне раскритиковали образцы школьной формы

По информации издания, наиболее активно россияне обсуждали галстук-жабо. Ассоциации возникали в зависимости от возраста гражданина. Одни сравнили галстук с аксессуаром старухи Шапокляк или Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа». Другие заметили сходство с элементами одежды героев «Гарри Поттера». Некоторые пользователи соцсетей предложили министрам самим ходить в таких галстуках. Другие предположили, что такая форма подходит для людей старшего поколения.

«Бабуля такую дрянь не наденет, мы сейчас модничаем», — написала одна из пользовательниц.

По данным издания, россиянам не стоит беспокоиться. В Минпросвещении пояснили, что в стране не вводят единую школьную форму. В ведомстве лишь предложили некоторые варианты. Специалисты намерены уделить особенное внимание выбору тканей, которые должны соответствовать санитарным требованиям. Не менее важная деталь — комфорт школьников, который во многом будет зависеть от выбранной модели одежды.

Издание отметило, что вводить единую школьную форму в современном мире — не самое рациональное решение. Эксперты считают, что подростки не смогут проявлять индивидуальность и начнут протестовать. Добиться социального равенства также не получится. В одинаковой одежде кто-то сможет выделиться дорогим аксессуаром или гаджетом.

«Идея абсолютно одинаковой школьной формы безнадежно устарела», — отмечено в статье.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выплатами на школьную форму обеспечили 110 тыс. учеников.