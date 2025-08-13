В Подмосковье выплатами на школьную форму обеспечили 110 тыс. учеников

В Подмосковье жителям перевели выплаты на покупку школьной формы. Их получателями стали многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также семьи, в которых родители погибли в ходе СВО. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Выплату в размере 3 тыс. руб. на каждого школьника в многодетной семье направили родителям почти 106 тыс. ребят. Дополнительно к ней начислили 7 тыс. руб. многодетным семьям с низкими доходами — их около 10 тыс.

Выплату 13 020 руб. получили более 3 тыс. семей с детьми-инвалидами. Выплату 10 тыс. руб. перевели семьям 732 детей, чьи родители погибли на СВО.

Также в области на этой неделе стартует акция «Портфель для первоклассника». Ей планируется охватить более 2 тыс. семей. Им вручат портфели со всем необходимым для школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с директорами и учителями школ в преддверии учебного года.