Балашиха или Новороссийск: битва за елку между футбольными болельщиками идет в соцсетях

Финалистом общероссийского турнира «Футбольная елочка-2026» стала команда из Железнодорожного. Право представлять город на федеральном уровне завоевали воспитанники футбольной секции школы № 5 по итогам отборочного этапа, организованного РФС, сообщил REGIONS.

Мама одной из учениц школы № 5 Марина Б. рассказала REGIONS, что родительский коллектив гордится детьми. Она уверена, что елка вошла в финал благодаря стараниям ребят. Педагоги учебного заведения оказывают школьникам большую поддержку. Учитель физической культуры вместе с учителями младших классов после старта соревнования предложили ученикам создать футбольную елочку, используя творческий подход.

«Я считаю, что это уже огромная победа, которая вдохновит детей по всей стране быть лучшими, но мы хотим большего. Наши дети очень ждут поддержки от жителей Балашихи. Балашиха, вперед!» — рассказала Марина.

В настоящее время голосование продолжается. Балашихинцы противостоят команде из Новороссийска. Чтобы помочь подмосковным футболистам одержать победу, нужно проголосовать за них в сообществе «Футбол в школе» ВКонтакте. Итоги определятся 19 января.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. школьников Подмосковья посетили губернаторскую Рождественскую елку.