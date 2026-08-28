Не согнутая спина, а разминка: 5 правил, чтобы превратить огородный труд в полезное движение

Многие пенсионеры искренне полагают, что если они с утра до вечера проводят время на огороде, то физической активности им более чем достаточно. Ведь на даче приходится копать, носить тяжелые ведра, полоть и косить. Однако медики предостерегают: тяжелый физический труд и грамотно подобранная физическая нагрузка — это принципиально разные вещи. Более того, неправильно организованные усилия могут обернуться проблемами с суставами, позвоночником и сосудами. Об этом REGIONS рассказал реабилитолог из Люберец Александр Куденко.

Чем отличаются труд и движение

Внешне и то, и другое выглядит как активность. Но суть кардинально разная. Дачный труд чаще всего связан с длительным нахождением в однообразных положениях: согнутая спина во время прополки, скрюченная поза при работе с низкими грядками, неравномерная нагрузка на одну руку, когда тащишь тяжелую лейку. Это перегружает позвоночник, заставляет работать одни мышцы и совершенно игнорирует другие.

Полезная физическая активность строится иначе. Она предполагает равномерное укрепление всех групп мышц, работу над гибкостью, координацией и дыханием. Правильное движение улучшает кровообращение, разгружает позвоночник, укрепляет сердце. А дачный труд чаще оставляет после себя лишь усталость и боль в спине, не принося организму реальной пользы.

«Одно дело — работать согнувшись три часа подряд на грядках. И совсем другое — сделать разминку, пройтись быстрым шагом или поплавать. В первом случае вы перегружаете спину, во втором — укрепляете все тело. Многие пациенты не понимают, почему они вкалывают на даче, а спина болит еще сильнее. Потому что вы не двигаетесь, а стоите в одной позе и повторяете одни и те же движения. Это не спорт, а износ», — говорит Александр Куденко.

Какие угрозы таит огород

Врачи выделяют несколько серьезных рисков, которые связаны с однообразной физической работой на участке:

Проблемы с позвоночником. Длительная работа в согнутом положении создает колоссальную нагрузку на межпозвонковые диски, что ведет к остеохондрозу, протрузиям и грыжам. Резкое поднятие тяжестей усугубляет ситуацию.

Застой крови. Однообразная поза нарушает кровоток, особенно в ногах, что может спровоцировать варикоз и тромбоз.

Износ суставов. Повторяющиеся движения с нагрузкой, особенно в коленях и локтях, ускоряют развитие артроза.

Нагрузка на сердце. Резкие усилия и подъем тяжестей перегружают сердечно-сосудистую систему, вызывают скачки давления и даже инфаркт.

«Самый опасный враг дачников — это резкие движения и подъем тяжестей. Резко поднять ведро с водой, не разогнув спину, — это почти гарантированная травма. Правильная физическая активность не должна приносить боль. Она должна давать бодрость и легкость», — поясняет реабилитолог.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Как сделать работу на участке безопасной

Чтобы огород приносил только пользу, достаточно соблюдать несколько несложных принципов.

Делите работу на короткие отрезки — 20–30 минут, а между ними обязательно делайте паузы для разминки.

Каждые 15–20 минут меняйте положение тела, вставайте, потягивайтесь.

Старайтесь сохранять спину прямой — для прополки используйте скамейки или стульчики.

Не поднимайте тяжести рывками: присядьте, возьмите ведро, а затем вставайте с прямой спиной.

Важно вносить разнообразие в нагрузку: чередуйте огородные дела с ходьбой, наклонами и приседаниями. Даже в разгар сезона находите 15–20 минут в день на полноценную зарядку — это поможет разгрузить мышцы и суставы.

Сигналы организма, которые нельзя игнорировать

Следите за признаками переутомления:

боль в спине, которая не проходит к утру;

неприятные ощущения в суставах и хруст;

онемение рук или ног;

сильная усталость после привычного объема работы;

одышка или учащенное сердцебиение.

При появлении этих симптомов лучше пересмотреть нагрузку, делегировать часть дел или использовать облегченный инвентарь. И тогда дача будет не только приносить урожай, но и дарить здоровье.

«Самый яркий признак перегрузки — вы чувствуете себя разбитым после работы, а не бодрым. Работа должна давать удовлетворение, а не боль и усталость. Если вы не можете разогнуть спину после грядок или утром встаете с трудом — значит, вы перегрузились. В таком случае не откладывайте визит к врачу. Лучше предупредить, чем потом лечить», — завершает Александр Куденко.

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