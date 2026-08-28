«Перехватить, пока не сгнили»: в округах Подмосковья открыли 84 точки сбора яблок и тыкв

В Московской области с 7 сентября стартует ежегодная осенняя кампания, направленная на цивилизованный сбор и утилизацию излишков урожая. Как информирует REGIONS со ссылкой на Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, для дачников и владельцев частных домовладений подготовлено 84 специализированные площадки, куда можно легально сдать то, что не удалось переработать в домашних условиях.

Последние дни лета и весь сентябрь — традиционно сложный период для коммунальных служб и экологии. В это время контейнерные площадки переполняются, а вокруг них возникают несанкционированные скопления гниющих плодов. Чтобы предотвратить подобные явления, власти разместили контейнеры для органических отходов в местах их наибольшего скопления: вблизи садоводческих товариществ, овощных палаток, рынков и бахчевых развалов. Таким образом, излишки урожая планируется перехватывать непосредственно в точках их образования.

В правительстве области акцентируют внимание на садовых некоммерческих товариществах. По информации Минчистоты, на долю СНТ приходится более 15% всех контейнерных площадок региона, и именно в сезон сбора яблок там наблюдается пиковый рост отходов. Смысл инициативы — предложить людям удобный способ избавиться от плодов, не превращая их в источник неприятного запаха и загрязнения.

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Собранное сырье, как пояснили в ведомстве, не будет вывозиться на полигоны. Весь объем органики направят на перерабатывающие предприятия. Часть плодово-бахчевой продукции станет сырьем для производства кормов для животных в фермерских хозяйствах. Остатки, непригодные для этих целей, переработают в компост, который весной вернется на поля и участки.

Организаторы предупреждают: пункты сбора не предназначены для бытового или строительного мусора, пакетов, техники и мебели. Принимаются только плоды: яблоки, груши, кабачки и тыквы, без какой-либо упаковки. Для контроля за соблюдением порядка площадки оснащены видеокамерами. Акция продлится до 28 сентября.

Список адресов по округам, где принимают овощи, опубликовал REGIONS.

Ранее сообщалось, что главный аграрный опен-эйр Подмосковья пройдет 30 августа.