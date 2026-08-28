Бесплатное питание, ₽3 тыс. на форму и ₽7 тыс. для малоимущих: какие льготы положены школьникам в 2026 году

Перед началом нового учебного года родители традиционно тратятся на школьную форму, канцелярские принадлежности, обувь и другие необходимые вещи. Однако не все знают, что часть семей может рассчитывать на государственную поддержку. Какие льготы действуют в 2026 году и кому они положены, REGIONS рассказала адвокат Юлия Мухина.

Бесплатное питание и федеральные выплаты

По словам эксперта, меры поддержки школьников делятся на федеральные и региональные. На федеральном уровне все ученики 1–4 классов государственных и муниципальных школ имеют право на бесплатное горячее питание не реже одного раза в день. Эта гарантия не зависит от дохода семьи или наличия льготного статуса.

Кроме того, с 2026 года семьи с двумя и более детьми могут получать ежегодную семейную выплату: им возвращается 7% от уплаченного 13% НДФЛ за предыдущий год. Полученные средства разрешается тратить в том числе на подготовку детей к учебному году.

Универсальной федеральной выплаты на покупку формы, обуви, рюкзака или канцтоваров для всех родителей школьников в 2026 году не предусмотрено. Однако в Подмосковье многодетные семьи могут получить ₽3 тыс. на каждого школьника на приобретение формы. Семьи с низкими доходами дополнительно получают ₽7 тыс. С канцтоварами ситуация аналогичная: отдельной федеральной выплаты нет, но региональные и муниципальные власти могут устанавливать свои меры поддержки. Например, в Московской области первоклассникам из многодетных семей дарят подарочный набор с рюкзаком и канцелярией ко Дню знаний.

«Для получения выплаты семья должна соответствовать установленным условиям: иметь двух и более несовершеннолетних детей либо детей до 23 лет при очном обучении, а среднедушевой доход должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе. Также учитываются доходы и имущество семьи», — объяснила Мухина.

Куда обращаться за льготами

Способ оформления зависит от конкретной меры поддержки. По вопросам бесплатного питания родителям следует обращаться непосредственно в школу. Заявления на региональные выплаты и компенсации принимают органы социальной защиты, МФЦ или в электронном виде. В Подмосковье подать заявление можно через региональный портал госуслуг. Ежегодную семейную выплату оформляют через Госуслуги, клиентскую службу Социального фонда России или МФЦ.

«Для оформления льгот могут понадобиться паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, сведения о регистрации, банковские реквизиты и документы, подтверждающие льготный статус. При этом родители не обязаны самостоятельно собирать все справки: государственные органы могут получить часть сведений в рамках межведомственного взаимодействия», — добавила эксперт.

Что делать при отказе в льготе

Отказ возможен, если семья не соответствует установленным требованиям — например, доход или имущество превышают допустимый порог либо отсутствует необходимый подтверждающий документ. Сроки подачи заявления зависят от конкретной меры поддержки.

Родителям стоит заранее определить категорию, к которой относится семья, проверить региональные меры поддержки, уточнить в школе условия предоставления бесплатного питания и отдельно посмотреть, какие выплаты можно оформить. Своевременное обращение за льготами поможет существенно сократить расходы на подготовку детей к школе. Не откладывайте оформление — изучите доступные меры поддержки заранее и получите положенную помощь. Это поможет сделать подготовку к учебному году менее затратной и более комфортной для всей семьи.

«Если семье отказали, я бы рекомендовала попросить предоставить официальный отказ с указанием конкретной причины и нормы закона. После этого решение можно обжаловать в вышестоящем органе, в досудебном порядке, а при необходимости — в суде», — отметила юрист.

Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья введут «Киберурок» по цифровой безопасности.