Искусственный интеллект, цифровая этика и защита от мошенников: чему научат на новых уроках в Подмосковье

В новом учебном году в подмосковных школах, включенных в региональный пилотный проект, грядут перемены в преподавании информатики. В расписании учеников с первого по одиннадцатый класс официально закреплен новый предмет — «Киберурок». В числе первых инициативу запускает щелковская школа №21, сообщил REGIONS.

Как пояснила директор учебного заведения Екатерина Потиенок, курс призван сформировать у детей навыки безопасного поведения в интернете и защитить их от потенциальных угроз, которые таит в себе цифровая среда. Занятия запланированы раз в неделю по одному академическому часу. Программа структурирована в семь крупных тематических модулей: от знакомства с возможностями искусственного интеллекта до правил сетевой этики и противодействия мошенничеству.

«В этом проекте принимают участие классы с первого по одиннадцатый. Пока по одному классу из параллели. Дети будут учиться безопасно вести себя в интернете, обеспечивать сохранность своих персональных данных и не поддаваться на уловки мошенников. Мы должны выявить все те неблагоприятные условия, которые могут негативно влиять на жизнь ребенка в Сети», — подчеркнула руководитель.

Технологическую основу курса обеспечивает партнерство со Сбером. Для занятий задействуют имеющееся оборудование: ноутбуки из компьютерного класса и интерактивные панели. Педагоги предварительно прошли интенсивную подготовку по новой методике, чтобы доступно и увлекательно доносить материал до детей разного возраста. Учителя освоили современные подходы к преподаванию цифровой гигиены и готовы применять их на практике.

Появление «Киберурока» — логичный ответ на вызовы времени. Дети сегодня проводят в интернете большую часть времени, и умение распознавать опасность, защищать личные данные и критически оценивать информацию становится жизненно необходимым.

«Этот проект будут реализовывать в нашей школе три учителя информатики. Они прошли курсы повышения квалификации», — рассказала Екатерина Потиенок.

Если пилотный проект окажется успешным, новую дисциплину могут распространить на все школы региона, а затем и на другие субъекты федерации. Пока же подмосковные школьники станут первопроходцами в освоении важной и востребованной области знаний.

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