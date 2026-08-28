Закончить до усталости: главное правило, которое поможет школьнику полюбить английский

Академический директор языковой школы ILS и эксперт «Авито Услуг» Евгения Лукьянова рассказала, почему абстрактные разговоры о «пользе языка в будущем» не работают на детей. Согласно данным опросов, 38% родителей привлекают репетиторов по иностранным языкам, однако ключевой успех зависит от бытовой практики, отказа от роли «учителя» в семье и превращения учебы в совместное хобби, пишет REGIONS.