Закончить до усталости: главное правило, которое поможет школьнику полюбить английский
REGIONS: разговоры о «пользе языка в будущем» бесполезны для детей
Академический директор языковой школы ILS и эксперт «Авито Услуг» Евгения Лукьянова рассказала, почему абстрактные разговоры о «пользе языка в будущем» не работают на детей. Согласно данным опросов, 38% родителей привлекают репетиторов по иностранным языкам, однако ключевой успех зависит от бытовой практики, отказа от роли «учителя» в семье и превращения учебы в совместное хобби, пишет REGIONS.
Ошибки родителей и правила бытовой практики
Эксперт предупреждает: родителям без знания языка не следует пытаться учить ребенка самостоятельно, чтобы не сформировать ошибочное произношение. Лучше взять на себя роль организатора и внимательного слушателя.
- Отказ от дальних перспектив: Рассказы о поступлении или карьере через 10 лет не мотивируют школьника. Знания нужно привязывать к текущим интересам и конкретным жизненным ситуациям.
- Бытовая интеграция: Двух часов занятий в неделю недостаточно. Рекомендуется смотреть мультфильмы в оригинале, слушать песни и играть в настольные игры.
- Главное правило игры: Любую языковую активность дома нужно завершать до того, как ребенок от нее устанет или потеряет интерес.
- Семейное хобби: Параллельное изучение языка взрослым и ребенком превращает учебу в командную игру, где они могут объяснять темы друг другу.
Сравнение форматов обучения
Формат
Кому подходит
Главные преимущества
Групповые занятия
Большинству школьников
Создают живую языковую среду, снимают барьер общения за счет взаимодействия со сверстниками.
Индивидуальные уроки
Застенчивым детям или при сжатых сроках
Подходят для точечных задач: срочной подготовки к экзаменам или ликвидации пробелов.