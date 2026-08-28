В Подмосковье вынесли приговор по делу о принуждении к совершению сделки по дарению долей

Пушкинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих мужчин, которых признали виновными в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, совершенное организованной группой). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в 2021 году злоумышленники оказали психологическое давление на участников общества с ограниченной ответственностью и пытались склонить их к заключению сделки по дарению долей уставного капитала предприятия. Для этого они приказали своим ранее осужденным пособникам приехать на территорию завода с вооруженной охраной, чтобы запугать сотрудников и принудить к совершению сделки.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли их деятельность в ходе проведения проверки по заявлению потерпевших. Злоумышленников приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.