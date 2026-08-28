От 372 рублей: сколько стоят умные головоломки и автоматические катапульты для питомцев

REGIONS: игрушки с имитацией дыхания помогут щенкам адаптироваться в новом доме

Общество

Специалисты сервиса «Авито Товары» подготовили подборку инновационных девайсов для собак, доступных в Москве и Подмосковье. Стоимость гаджетов для поддержания активности, развития интеллекта и снятия стресса у питомцев варьируется в диапазоне от 372 до 4 050 рублей, пишет REGIONS.

Обзор и стоимость популярных гаджетов для питомцев

Категория

Название девайса

Описание и функционал

Цена

Активные развлечения

Автоматическая катапульт-станция

Запускает мячи на 3, 6 или 9 метров; работает от сети и батареек

2 800 ₽

Активные развлечения

Катапульта с комплектом из 3 мячей

Готовый игровой комплект, работающий от 6 батареек типа C

4 050 ₽

Умные головоломки

Игрушка с диспенсером

Подходит для средних и крупных пород, выдает корм при подталкивании

1 490 ₽

Умные головоломки

Кормушка-головоломка

Развивает интеллект: питомец добывает еду через отверстия

592 ₽

Умные головоломки

Кормушка-уточка

Доступный вариант со сменными деталями под разный размер гранул

372 ₽

Релакс и адаптация

Плюшевая выдра с имитацией дыхания

Воссоздает мерное дыхание для успокоения щенков и тревожных собак

950 ₽

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