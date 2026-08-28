От 372 рублей: сколько стоят умные головоломки и автоматические катапульты для питомцев
REGIONS: игрушки с имитацией дыхания помогут щенкам адаптироваться в новом доме
Специалисты сервиса «Авито Товары» подготовили подборку инновационных девайсов для собак, доступных в Москве и Подмосковье. Стоимость гаджетов для поддержания активности, развития интеллекта и снятия стресса у питомцев варьируется в диапазоне от 372 до 4 050 рублей, пишет REGIONS.
Обзор и стоимость популярных гаджетов для питомцев
Категория
Название девайса
Описание и функционал
Цена
Активные развлечения
Автоматическая катапульт-станция
Запускает мячи на 3, 6 или 9 метров; работает от сети и батареек
2 800 ₽
Активные развлечения
Катапульта с комплектом из 3 мячей
Готовый игровой комплект, работающий от 6 батареек типа C
4 050 ₽
Умные головоломки
Игрушка с диспенсером
Подходит для средних и крупных пород, выдает корм при подталкивании
1 490 ₽
Умные головоломки
Кормушка-головоломка
Развивает интеллект: питомец добывает еду через отверстия
592 ₽
Умные головоломки
Кормушка-уточка
Доступный вариант со сменными деталями под разный размер гранул
372 ₽
Релакс и адаптация
Плюшевая выдра с имитацией дыхания
Воссоздает мерное дыхание для успокоения щенков и тревожных собак
950 ₽