«Баловать себя»: Пять советов психолога, как быстрее адаптироваться к осени

Каждый человек по-разному реагирует на смену времен года. Многим тяжело после знойного лета привыкать к холодной осени. Другие же занимаются своими делами, не обращая внимание на погоду за окном. Эксперт рассказала, как легче адаптироваться к осенним изменениям, сообщает tagilcity.ru .

Первая рекомендация – соблюдать режим дня. Когда ежедневно происходят одни и те же действия, заранее запланированные, мозг чувствует себя защищенным. Выходные не должны быть исключением – не стоит спать дольше обычного.

Второе правило – разнообразить питание. Ученые доказали, что некоторые продукты влияют на настроение. Рекомендовано употреблять инжир, финики, авокадо и цитрусовые. Что касается круп, то лучше отдавать преимущество гречневой каше и овсянке. Также поможет сыр, йогурт и шоколад.

Третье правило – гулять и рассматривать все, что происходит вокруг. Природа осенью особенно удивляет яркими красками.

«Играть. Искать то, что радует, наполняет, вдохновляет. Отмечать это про себя. Вот листья мягким ковром стелятся под ногами. Шуршат. Мне приятно? Вот в луже отражаются солнечные лучики. Меня радует? Искать и отмечать то, что поднимет настроение. Любые мелочи», — рассказала редакции TagilCity.ru психолог для женщин Кристина Хребтова.

Четвертый совет – поднимайте себе настроение комедийными фильмами или выпусками юмористических передач.

Пятая рекомендация – уделите время своему телу: массаж, чистка лица, фитнес. Любая процедура принесет радость, а от этого поднимется настроение. Можно отправиться в магазин и приобрести новый предмет гардероба или интерьера. Главное правило – выбирать яркие и необычные вещи.

«Баловать себя, радовать — это ваша задача. А если хочется ещё от кого-то поддержки, внимания, то просто скажите. У нас нет бегущей строки на лбу. Никто не догадается о том, что именно вам хочется прямо сейчас. Наслаждайтесь мгновениями. Они навсегда уйдут и никогда не вернутся. Берите себе лучшее, прекрасное, приятное. Соберите себе «корзинку» приятных воспоминаний об этой (к сожалению, быстро уходящей) осени», — говорит Кристина Хребтова.

Психолог Кристина Хребтова рассказала, что важно себя баловать. Например, съесть мороженое в городском парке на лавочке или купить что-то, что раньше не могли позволить.