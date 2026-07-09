Ноги на руль и поехал: фото водителя катка из Реутова вызвало возмущение

Снимок дорожного катка в Реутове, на котором водитель сидит с ногами на руле, вызвал бурную реакцию в городских пабликах. Местные жители решили, что рабочий управляет техникой в опасной позе, и потребовали проверки. Однако в муниципальном учреждении пояснили: фото сделано в обед, и никакого нарушения нет. Это выяснила редакция REGIONS .

Телеграм-канал «Реутов SOS» опубликовал кадр, который мгновенно разлетелся по сети. На улице Молодежной оператор катка сидел за рулем, закинув ноги на приборную панель. Горожане предположили худшее: мужчина будто бы управлял многотонной машиной в таком расслабленном положении.

Но реальность оказалась прозаичнее. В МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» пояснили: снимок сделан во время обеденного перерыва. Водитель ждал подвоза щебня, перекусывал и просто коротал время, а ноги на руль положил, чтобы отдохнуть. Техника в этот момент стояла на обочине, не мешая проезду и не создавая аварийной ситуации.

В учреждении подчеркнули: ни один регламент безопасности не был нарушен. Интернет-пользователи поспешили сделать выводы, приняв обычный ланч за опасный маневр. Скандал исчерпан, а каток продолжил работу после того, как привезли щебень.