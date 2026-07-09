Житель Мытищ выстрелил в машину инвалида на глазах у детей с риском сесть до 2033 года

Во дворе дома на улице Кедрина в Мытищах Мособласти неизвестный выстрелил в лобовое стекло припаркованной иномарки. Причиной стала парковка на месте для инвалидов, которую владелец дорогой машины использовал на законных основаниях, пишет REGIONS .

Конфликт разгорелся у подъезда, где выделены специализированные места для маломобильных граждан. Очевидцы рассказали, что водитель другой машины начал кричать и нецензурно браниться, увидев, что парковочное пространство занято. Затем он подошел к автомобилю и выстрелил в упор в лобовое стекло.

Позже выяснилось: владелец поврежденной иномарки имел полное право оставлять машину на этом месте. Его номер внесен в федеральный реестр инвалидов, который действует по всей стране и обновляется ежегодно. То есть парковка была абсолютно законной, а агрессия стрелка — беспочвенной.

Особое возмущение жителей вызвало то, что все происходило в шаговой доступности от детской площадки, где в тот момент гуляли дети.

Подмосковный юрист Андрей Мелентьев пояснил: действия стрелка подпадают под несколько статей сразу. Нецензурная брань, применение оружия в жилой зоне и угроза безопасности граждан — все это расценивается как грубое нарушение общественного порядка. Максимальное наказание по таким составам достигает семи лет лишения свободы.

Владелец пострадавшего авто имеет право подать иск не только на возмещение стоимости ремонта и экспертизы, но и на компенсацию морального вреда. Сумма ущерба, с учетом рыночных цен на стекла и кузовные работы, может оказаться весьма внушительной.