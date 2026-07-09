Автор популярных детективов Дарья Донцова рассказал о 20-летней борьбе с онкологией

В подкасте Константина Долгова она рассказала, что о раке молочной железы узнала больше 20 лет назад, и, как оказалось, болезнь была запущенной. Донцовой предстояли несколько операций, долгое лечение и множество курсов химиотерапии. Она признается, что перестала считать их на 18-м курсе, хотя на самом деле их было больше.

«Думаю, что меня спасла глупость, с одной стороны. Я была абсолютно уверена, что меня вылечат, у меня не было никакого сомнения. Я верила в нашу медицину», — рассказала Дарья.

Она уверена, что именно позитивный настрой, доверие к врачам и вера в лучшее помогли ей достичь ремиссии. Писательница призывает всех онкобольных людей не обращать внимание на непроверенную информацию в интернете и не следовать советам блогеров. Единственный, кто может помочь, — это лечащий врач.

Интересно, что саму болезнь Донцова называет даром. По ее словам, рак показал ей, что она двигалась не в том направлении, и чтобы отвлечься от мрачных мыслей в больнице, она начала писать детективы. Тогда Дарья даже не думала, что это станет ее призванием и принесет миллионные тиражи.

Несмотря на все, она уверена: рак не приговор, а современная медицина способна творить чудеса. Главное — не терять веру и настраиваться на позитив.

Ранее сообщалось, что онкобольная Валерия Чекалина пожаловалась на плохое самочувствие после восьмого курса химиотерапии.