Автор популярных детективов Дарья Донцова рассказал о 20-летней борьбе с онкологией
Teleprogramma: Донцова прошла больше 18 курсов химиотерапии и несколько операций
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Известная российская писательница Дарья Донцова впервые подробно рассказала о своей борьбе с онкологией, сообщает Teleprogramma.org.
В подкасте Константина Долгова она рассказала, что о раке молочной железы узнала больше 20 лет назад, и, как оказалось, болезнь была запущенной. Донцовой предстояли несколько операций, долгое лечение и множество курсов химиотерапии. Она признается, что перестала считать их на 18-м курсе, хотя на самом деле их было больше.
«Думаю, что меня спасла глупость, с одной стороны. Я была абсолютно уверена, что меня вылечат, у меня не было никакого сомнения. Я верила в нашу медицину», — рассказала Дарья.
Она уверена, что именно позитивный настрой, доверие к врачам и вера в лучшее помогли ей достичь ремиссии. Писательница призывает всех онкобольных людей не обращать внимание на непроверенную информацию в интернете и не следовать советам блогеров. Единственный, кто может помочь, — это лечащий врач.
Интересно, что саму болезнь Донцова называет даром. По ее словам, рак показал ей, что она двигалась не в том направлении, и чтобы отвлечься от мрачных мыслей в больнице, она начала писать детективы. Тогда Дарья даже не думала, что это станет ее призванием и принесет миллионные тиражи.
Несмотря на все, она уверена: рак не приговор, а современная медицина способна творить чудеса. Главное — не терять веру и настраиваться на позитив.
Ранее сообщалось, что онкобольная Валерия Чекалина пожаловалась на плохое самочувствие после восьмого курса химиотерапии.