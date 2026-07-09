Юлия Гаврилина подверглась сталкингу: неизвестный мужчина преследовал блогершу возле дома

Российская блогерша Юлия Гаврилина оказалась в центре тревожной истории, пишет Super. Девушка рассказала, что ее уже некоторое время преследует неизвестный мужчина среднего возраста.

По словам 22-летней Юли, он регулярно появляется возле ресторана, который находится рядом с ее домом. Незнакомец пытался подарить ей огромный букет цветов, который по форме напоминал Эйфелеву башню. Гаврилина отметила, что этот жест показался ей не просто странным, а пугающим.

«Я, если честно, распаниковалась, это ужасно. И я хочу вам сказать, ребят, что это сталкерство, это ненормально, это неадекватно — караулить людей у дома. Не важно, насколько они популярны. Мне было очень жутко», — заявила Юлия.

Гаврилина подчеркнула, что не приняла подарок и теперь старается не появляться в том ресторане. Она отметила, что боится думать о намерениях, которые были у незнакомца в отношении нее.

Блогерша отметила, что не против общения с поклонниками, особенно если они помладше и ведут себя адекватно. Однако то, с чем она столкнулась сейчас, выходит за рамки обычного фанатского внимания.

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