Спасатели Подмосковья напомнили об опасностях купания на стихийных пляжах и в непогоду

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям, почему опасно купаться на стихийных пляжах и в плохую погоду. По словам заместителя начальника ведомства Вадима Беловошина, нарушение правилам безопасности может стать причиной трагедии.

На не оборудованных пляжах не дежурят спасатели и медики. Дно водоемов не очищено, и можно травмироваться корягой, камнями, битым стеклом или металлическим мусором.

Купаться в грозу и дождь, при сильном ветре и в условиях плохой видимости опасно для жизни. Из-за ветра возникают опасные волны, а в дождь возрастает риск переохлаждения.

«Поэтому при первых признаках ухудшения погоды, таких как усиление ветра, потемнение неба или отдаленные раскаты грома, следует немедленно выйти из воды и удалиться от берега на безопасное расстояние», — подчеркнул Беловошин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.