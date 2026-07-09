Спасатели Подмосковья напомнили об опасностях купания на стихийных пляжах и в непогоду
В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, почему опасно купаться на стихийных пляжах
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям, почему опасно купаться на стихийных пляжах и в плохую погоду. По словам заместителя начальника ведомства Вадима Беловошина, нарушение правилам безопасности может стать причиной трагедии.
На не оборудованных пляжах не дежурят спасатели и медики. Дно водоемов не очищено, и можно травмироваться корягой, камнями, битым стеклом или металлическим мусором.
Купаться в грозу и дождь, при сильном ветре и в условиях плохой видимости опасно для жизни. Из-за ветра возникают опасные волны, а в дождь возрастает риск переохлаждения.
«Поэтому при первых признаках ухудшения погоды, таких как усиление ветра, потемнение неба или отдаленные раскаты грома, следует немедленно выйти из воды и удалиться от берега на безопасное расстояние», — подчеркнул Беловошин.
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