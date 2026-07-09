В 11 округах Московской области за неделю отремонтировали 12 остановок

В 11 округах Подмосковья за неделю отремонтировали 12 остановочных павильонов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Реутове, Долгопрудном, Егорьевске, Домодедово, Подольске, Раменском и Ленинском округах, Талдоме, Лобне, Зарайске и Истре.

К примеру, в Реутове отремонтировали остановку на Транспортной улице в черте города, в Подольске — на Ленинградской и Колхозной улицах, в Истре — в деревне Веледниково, в Раменском — на улице Победы в деревне Бисерово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют более 1,2 тыс. км дорог.