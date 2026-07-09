В Подмосковье за месяц от вандальных надписей очистили более 350 фасадов МКД

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье в июне от вандальных надписей и незаконной рекламы очистили более 350 фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Лидерами по объему проведенных работ стали Богородский округ, Люберцы и Фрязино.

Самовольное нанесение рисунков и текстов на стены зданий оценивается как хулиганство или вандализм, и за это грозит административная ответственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье планируется капитально отремонтировать более 2 тыс. многоквартирных домов.