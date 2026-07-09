Две семьи из Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Это у нас семейное»

Две семьи из Подмосковья вошли в число победителей второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Всего в финале приняли участие 328 семейных команд из 85 регионов. В результате победителями стали 60 семей, в составе которых 401 человек. Среди них 157 детей, 123 родителя, 92 представителя поколения бабушек и дедушек, а также 29 других родственников.

От Подмосковья победителями конкурса стали семья Багирян, Зубенко и семья Купцовых, Белоножкиных. Первая — потомственная военная династия — состоит из 7 человек, вторая — из 12.

Фото: [ «Россия – страна возможностей» ]

Победители получили сертификаты по ₽5 млн на улучшение жилищных условий. Помимо этого, все 328 семей отправятся в совместные путешествия по стране.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем семьи, любви и верности.