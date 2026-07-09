Центр компетенций Подмосковья с начала года принял 338 обращений от действующих и начинающих фермеров

Подмосковный Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров с начала 2026 года принял 338 обращений. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Консультационную помощь получили 124 действующих фермера, а еще 118 консультаций было оказано физическим лицам, планирующим начать сельскохозяйственную деятельность: для них особенно важно получить грамотные рекомендации на старте, чтобы избежать ошибок и уверенно выстроить свой путь в отрасли», — отметили в ведомстве.

В большинстве случаев аграриев волновало получение грантов и субсидий. С такими вопросами обратились около половины фермеров. Также около 30% обращений были связаны с решением земельных вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы Центра содержания территорий, который был создан для оперативного решения вопросов, связанных с поддержанием порядка во дворах.