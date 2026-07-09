«Я справляюсь, но непросто»: Решетова рассказала, почему оставляет сына от Тимати допоздна в детсаду
Teleprogramma.org: Решетовой приходится оставлять сына в садике до девяти вечера
Фото: [соцсети]
30-летняя российская модель и телеведущая Анастасия Решетова поделилась подробностями своего материнского графика. Шестилетний сын от рэпера Тимура Юнусова (Тимати), как пишет Teleprogramma.org, находится в детском саду до 21:00 мск каждый будний день.
По словам Анастасии, в выходные мальчик находится с отцом. Она отметила, что разделила с Тимати обязанности по воспитанию ребенка: будни — с матерью, выходные — с отцом. Такой подход, по словам Решетовой, помогает ей оставаться продуктивной и не выгорать эмоционально.
«Сложно, конечно, но я справляюсь», — говорит Настя.
После расставания с Тимати в 2021 году модель начала активно строить собственную карьеру. Она пробовала себя в качестве телеведущей, запустила бьюти-проекты и вела колонку о психологии отношений в одном из модных журналов. Теперь ее рабочий график занимает значительную часть времени.
Ранее модель Анастасия Решетова рассказала, что пережила школьную травлю из-за внешности.