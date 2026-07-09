Смертельный порошок в Красногорске: кошки и ежи гибнут от неизвестной отравы

В Красногорске и соседнем Митино за три недели обнаружили несколько погибших кошек и целое семейство ежей. Рядом с телами животных лежит подозрительное вещество, похожее на отраву. Местные жители в соцсетях требуют найти виновных, а юристы напоминают: за такие действия грозит срок до пяти лет. Подробности узнала редакция REGIONS .

Домовые чаты и городские паблики Красногорска взорвались гневными сообщениями. За последние три недели горожане находят мертвых животных в разных уголках — от спальных дворов до прогулочных зон. Тела лежат рядом с рассыпанным порошком или приманкой, которую, по всей видимости, кто-то разложил намеренно.

Версии расходятся. Одни полагают, что отрава предназначалась для крыс, но случайно попала в лапы бездомных кошек и ежей. Другие уверены: это почерк догхантеров, действующих целенаправленно против уличных животных.

Юрист Вячеслав Донченко пояснил, что закон трактует такие действия жестко. Умышленное отравление животных подпадает под статью 245 УК РФ — жестокое обращение, влекущее за собой ответственность. При отягчающих обстоятельствах наказание может достигать не только крупного штрафа до ₽80 000, но и реального лишения свободы на срок до пяти лет.

Жителям рекомендуют быть предельно внимательными. Следить за питомцами на прогулках, пресекать попытки подобрать что-то с земли, а при обнаружении подозрительных веществ немедленно сообщать в полицию.