Две полоски на тесте — момент, который переворачивает жизнь. Но что делать сразу после того, как они проявились? Когда бежать к врачу, стоит ли перепроверять результат и на какие сигналы организма обращать внимание в первую очередь? REGIONS поговорил с врачом-гинекологом Иваном Капустиным и составил четкий план действий для тех, кто ждет малыша.

Тест реагирует на гормон ХГЧ, который начинает вырабатываться только после прикрепления эмбриона к стенке матки. Обычно это происходит на 6–12 день после овуляции. Поэтому делать тест раньше задержки — значит рисковать ложным результатом. Надежнее всего дождаться первого дня отсутствия менструации, когда уровень гормона становится достаточно высоким для точного определения.

Первая и главная ошибка, по словам врача, — слишком ранняя диагностика. Женщина видит одну полоску, расстраивается, а на самом деле просто не пришло время. Если хочется стопроцентной точности, лучше сдать анализ крови на ХГЧ — он покажет результат даже раньше теста.

Сколько же раз нужно делать тест? Гинекологи рекомендуют не ограничиваться одним, если есть сомнения. Оптимальная схема: дождаться задержки, провести утренний тест (в первой моче концентрация гормона максимальная), а через 2–3 дня повторить. Если вторая полоска была бледной, к этому моменту она должна стать ярче — уровень ХГЧ растет быстро.

На прием к врачу лучше планировать на срок 6–8 недель. В этот период на УЗИ уже видно плодное яйцо и слышно сердцебиение. До 5 недель идти бессмысленно — обследование может показать только утолщение эндометрия, что лишь добавит волнений. Однако если появились боли внизу живота, кровянистые выделения или резкая слабость, медлить нельзя: такие симптомы требуют срочной консультации или вызова скорой.

Капустин предупреждает: даже при благополучном первом визите важно следить за самочувствием. Кровотечение, схваткообразная боль, внезапное исчезновение симптомов токсикоза или частые обмороки — повод немедленно обратиться к специалисту. Лучше перестраховаться, чем пропустить угрозу.