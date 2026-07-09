Шашлык из слизней: метод борьбы с вредителями в Одинцове шокировал зоологов

Видео, на котором житель Одинцовского округа нанизывает испанских слизней на металлический прут, имитируя шашлык, взорвало подмосковные соцсети. Однако зоологи категорически не рекомендуют повторять этот опыт: жестокость не только бесполезна, но и усугубляет нашествие инвазивных моллюсков. REGIONS узнал у эксперта, как действительно защитить участок от оранжевых вредителей.

Ролик одинцовского дачника, собравшего на грядках крупных оранжевых улиток и нанизавшего их на шампур, вызвал бурную дискуссию. Одни пользователи поддержали радикальный подход, другие пришли в ужас от жестокости. Однако зоолог Валерий Аксенов предупреждает: метод не только бесчеловечен, но и опасен для самого огорода.

Разлагающиеся остатки моллюсков издают трупный запах, который привлекает новых голодных особей с соседних участков. Кроме того, в слизи слизней содержатся яйца паразитов, поэтому давить их руками или ногами тоже не стоит. Посыпание солью или использование едких веществ вызывает мучительную гибель и портит структуру почвы.

Эффективная стратегия выглядит иначе. Ручной сбор лучше проводить вечером или ранним утром в перчатках или щипцами. Помогают влажные ловушки — мокрые тряпки, доски или картон, под которыми слизни прячутся от солнца. Пивные контейнеры, вкопанные в землю, работают как приманка. Барьеры из золы, яичной скорлупы или хвойного опада ранят нежную кожу моллюсков. А посадка чеснока, лука или лаванды отпугивает их запахом. И главное — стоит привлекать на участок ежей, жаб и жужелиц, которые питаются слизнями.

Испанский слизень, или «монстр с Пиренеев», впервые массово появился в Подмосковье в 2020 году и с тех пор стремительно распространяется. Предположительно, его завезли с импортным посадочным материалом. Моллюск всеяден, не имеет естественных врагов в регионе и устойчив к большинству химикатов, оставляя дачников без урожая. Но, как подчеркивает зоолог, бороться с ним можно и без жестокости — гуманные методы работают не хуже.