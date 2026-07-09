Шестого фигуранта дела о массовом отравлении наркотическим средством в Подмосковье заключили под стражу

В Подмосковье арестовали шестого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении наркотическим веществом. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«Сегодня суд с учетом позиции представителя Солнечногорской городской прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый — мужчина в возрасте 35 лет. По данным ведомства, он предоставил курьеру наркотики, которые 27 июня передали другому обвиняемому. В ходе празднования дня рождения два гостя насмерть отравились полученным веществом. Еще семь человек были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил положительный результат работы по сокращению алкомаркетов во дворах региона.