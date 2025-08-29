Банки перестраховываются: может ли защита от мошенников оставить вас без денег в самый нужный момент?

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью KP.RU рассказал , что в борьбе с мошенничеством применены серьезные и многофакторные меры. По словам эксперта, риск мошенничества в настоящее время очень высокий.

По информации издания, иногда из-за подозрений в мошенничестве карты блокируют обычным клиентам. Например, пенсионер снимает небольшую сумму денег, но его карту блокируют в целях обеспечения безопасности. Пожилому гражданину приходится лично обращаться в банк, чтобы разобраться в ситуации. Или же человек собирается сделать крупную покупку: купить автомобиль или недвижимость. Снять деньги в нужный момент он не может.

Михаил Мамута отметил, что важно искать баланс. Однако надо понимать, что подобные меры могут спасти денежные средства девяти человек. Если десятый клиент пострадает из-за перестраховки, эти меры будут оправданы.

«Сейчас банки блокируют 99% мошеннических операций. Представьте, если бы этот показатель был ниже и банки предотвращали бы только 80% операций?! Потери были бы кратно больше», — рассказал Михаил Мамута.

Эксперт проинформировал, что подозрительными операциями считаются платежные карты и онлайн-банкинг дропперов. Данные о них поступают в базу Банка России. Рассылку делают в МВД. Такие карты блокируют всегда. Однако иногда банки блокируют те карты, которые не были внесены в реестр. Причиной может стать перевод крупной суммы, оплата покупки на подозрительном сайте.

«Лучше клиент, столкнувшийся с блокировкой, дойдет до офиса банка и разберется в ситуации, чем потеряет свои сбережения. Это справедливо», — рассказал эксперт.

Ранее омбудсмен Фаевская рассказала о критериях мошеннических операций при снятии денег в банкомате.