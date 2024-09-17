BBC: Оксфорд-стрит в Лондоне полностью освободят от автомобилей

Мэр Лондона Садик Хан представил план города жителям, в котором одна из самых известных улиц — Оксфорд-стрит — отмечена как исключительно пешеходная, сообщил BBC.

План поддерживает правящая Лейбористская партия, что увеличивает шансы его реализации. В документе указано, что улица протяженностью 1,1 км будет предназначена исключительно для пользования пешеходами. Для автомобилей проезд закроют. Мэр считает, что преображение знаменитой улицы станет знаковым событием для истории Лондона.

«Оксфорд-стрит была жемчужиной в короне британской розничной торговли, но нет сомнений, что за последнее десятилетие она серьезно пострадала», — заявил Садик Хан.

Предварительная стоимость проекта — £150 млн. Издание Reuters сообщило, что одна из причин подобной трансформации — привлечь как можно больше покупателей. На одной из самых загруженных улиц Европы расположено около 300 магазинов, большая часть из которых реализует самые престижные бренды. Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер поддерживает проект плана.

«Этот план по оживлению Оксфорд-стрит будет стимулировать экономический рост за счет создания новых рабочих мест, стимулирования экономической активности и придания столь необходимого импульса ночной экономике Лондона», — сказала Райнер.

Пандемия негативно отразилась на востребованности магазинов. Некоторые люди стали приобретать любые вещи через интернет-магазины. В Великобритании таким образом намерены бороться с подобной тенденцией.

Ранее сообщалось, что россияне раскритиковали британцев за новые правила, которые касаются трансгендеров.