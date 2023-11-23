Бедность и измены: Эксперты рассказали, почему отцы уходят из семей

В современном обществе супружеские пары не могут разделять личные отношения и семейные. Если мужчина уходит из семьи, то чаще всего прекращает отношения не только с женой, но и ребенком. Эксперты рассказали, почему так происходит, сообщает rostovgazeta.ru .

Социолог Анна Верещагина поделилась итогами недавнего опроса. Из-за бедности распадаются 33% семей, непонимание стало причиной развода для 15%, а измены - для 14%. Ростовский эксперт отметила, что в российском обществе создан культ материнства: если семья распадается, то дети всегда остаются с матерью.

Эксперт уверена, что ребенку важно уделять много внимания, если отец ушел из семьи. Приоритетную роль займут родственники или учителя.

Психолог Владимир Васильев рассказал о другой актуальной проблеме - созданные обществом стереотипы. Мужчина должен соответствовать четким критериям, но не все с этим справляются.

«У мужчины пропадает право на уязвимость, право с чем-то не справляться. Человек сам себе это запрещает. Из-за этого у мужчин накапливается очень много напряжения. Чтобы справиться с этим, человек может уйти в алкоголизм или своеобразное затворничество в гараже. В конце концов, мужчины, накапливая этот стресс и одиночество, не выдерживают и уходят из семьи», — объяснил RostovGazeta ростовский психолог Владимир Васильев .

Эксперт обратил внимание на важность поведения матери, когда отец уходит из семьи. Ребенок должен понимать, что он в этом не виноват. Роль отца может заменить другой мужчина, например, близкий родственник. Матери не стоит «воспитывать за двоих». В первую очередь женщине важно восстановиться самой и только тогда заниматься ребенком, чтобы не травмировать психику.

В редакцию RostovGazeta поступило много историй от взрослых россиян, которые жили в неполной семье. Они вспоминают, как переживали и комплексовали, боялись быть похожими на пап и испытывали к ним ненависть. Согласно официальным данным, 31,2% российских семей живут без одного родителя.