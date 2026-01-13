Белая зимой и пестрая летом: как птица-оберег выживает в снегах, не улетая на юг

В министерстве природных ресурсов Хабаровского края поделились особенностями жизни птиц, которые сопоставимы по размеру с вороной, сообщил transsibinfo.com.

В зимние месяцы оперение птиц полностью белое, за исключением черных наружных перьев хвоста и тонкой полоски у основания клюва у самцов, что и дало виду второе название — «черноуска». С наступлением лета наряд меняется на пестрый, рыжевато-бурый камуфляж. Тундряные куропатки ведут оседлый образ жизни и не мигрируют на юг.

В японской культуре к этим птицам испытывали особое почтение: их считали посланницами горных божеств и строго охраняли. В период Эдо изображение тундряной куропатки часто наносили на молитвенные таблички эма в качестве оберега от молний — в ее японском названии присутствует иероглиф «молния», что наделяло птицу особым сакральным статусом.

Помимо культурной ценности, куропатки обладают и практическими особенностями. Благодаря мощным лапам они способны разрывать плотные сугробы глубиной до 30–40 см в поисках корма, хотя отдают предпочтение участкам с неглубоким снежным покровом.

