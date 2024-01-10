Белгород и СВО: Чиновники Приморского края рассказали, что вызывало у них беспокойство на Новый год

Чиновники Приморского края рассказали, как встретили Новый год и провели праздничные выходные. Каждый старался максимально уделять время семье, но не забывал о поддержке военных СВО разными способами: отправкой помощи в зону спецоперации или проведением спортивных мероприятий для подготовки сильных и патриотически настроенных молодых людей, сообщает vostokmedia.com .

Депутат Думы Владивостока Семен Полещук отметил, что категорически против проведения «голых вечеринок». Он всячески поддерживает военных СВО, которые защищают нашу Родину. Во время праздничных дней также организовал соревнования для юных спортсменов.

«Мы отправляем в зону СВО бензиновые генераторы, чистящие средства для стволов снайперских винтовок, броню, каски, провода, компенсаторы, рюкзаки, маскхалаты и многое другое. Помощь многомиллионная, хотя это ничтожно мало. Но, смогли направить помощь и в разведку на донецкое направление, в 155-ю гвардейскую бригаду Морской пехоты в Волноваху и в 76-ю бригаду гвардейскую ВДВ», — рассказал Семен Полещук

Глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов поделился, как празднует Новый год в семейном кругу.

«На столе у нас кроме всего прочего обязательно традиционный оливье, картошка и домашний гусь, фаршированный яблоками, которого готовит мой отец. Новый год мы всегда отмечаем вместе — мы с супругой, наши дети и родители — мои и жены. Собираемся у нас дома, накрываем праздничный стол, традиционно подводим итоги года, что удалось сделать, что произошло хорошего, а что только предстоит. И обязательно убираем телефоны, чтобы они не отвлекали», — рассказал Олег Митрофанов.

Лидер Приморского регионального отделения ВОД «Матери России» Татьяна Заболотная в преддверии Нового года навестила волонтеров, которые плетут маскировочные сети для военных СВО. Спикер отметила, что трагические события в Белгороде не позволяли полноценно радоваться праздникам.

«Глубочайшее сочувствие тем россиянам, кто столкнулся с бедой в канун нового года. Конечно, все эти события не могут оставить равнодушным, не хотелось особо никаких празднеств. И наши руководители — города и края поступили совершенно правильно, когда отменили официальные салюты в честь Нового года. И само празднование прошло без размаха, как обычно это было», — отметила «Восток-Медиа» Татьяна Заболотная.

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