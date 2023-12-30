«Голодный январь»: выяснилось, как прожить на крошечную посленовогоднюю зарплату

Новогодняя премия и тринадцатая зарплата — одни из самых приятных моментов декабря. Однако суммы, поступающие на карточку после затяжных новогодних праздников, радуют уже не так сильно. Профессор РЭУ им.Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, как сделать так, чтобы этих денег хватило на все.

Самый короткий месяц

Как пояснила экономист, январь — самый короткий рабочий месяц в году. Согласно производственному календарю, в 2024-м на него приходится 17 рабочих дней.

«Заработная плата, которую большинство наших сограждан должны были получить в первую неделю января, как правило, потрачена еще в декабре: новогодний стол, подарки родным и близким. Следующих поступлений придется ждать еще недели три — вплоть до конца января», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Жизнь взаймы

По ее словам, есть финансово подкованные граждане, которые подумают об этом заранее, отложив на расходы в январе большую часть средств, полученных в конце декабря, и установят бюджет на покупки, за рамки которого выходить нежелательно. А вот остальным придется несладко.

«Те, кто не смог правильно рассчитать и спланировать предстоящие в начале года траты, спустив все три декабрьские выплаты на крупные покупки, подарки и масштабное празднование Нового года, скорее всего, затянут пояса покрепче. Ну или воспользуются кредитной карточкой в случае критической необходимости», — добавила экономист.

Это действительно неплохой вариант решения проблемы безденежья в «голодный январь», добавила Проданова.

«Однако важно при этом не выходить за пределы льготного периода. Тогда банк не начислит проценты, и вы вернете ровно столько, сколько потратили. В любом случае, деньги любят счет. Заигрываться с кредитками не стоит», — подытожила эксперт.

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