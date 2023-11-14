Белгородец перевел 250 тысяч рублей за интим-услуги, которыми так и не воспользовался

Мужчина нашел интернет-сайт. Он воспользовался контактными данными и связался с администратором. Договорились о встрече с девушкой. Администратор рассказал о необходимости оплатить 12 тысяч рублей, чтобы подтвердили бронь.

После 26-летнему мужчине написали в интернет-мессенджере, что ему необходимо оплатить услуги страховой фирмы. Белгородец согласился. Потом периодически поступали сообщения с просьбой или предложением перевести деньги еще для какой-то необходимости.

Когда мужчина понял, что на самом деле связался с мошенниками, он уже перевел 250 тысяч рублей. Белгородец написал заявление в полицию.

Мужчины часто оказываются обманутыми, когда находят через «сайт для взрослых» девушку для проведения приятного досуга. Схема одинаковая: сначала просят перевести предоплату, потом оплатить страховку. Дальше выясняются дополнительные расходы, например, необходимость оплатить девушке такси с учетом, что она будет ехать из другого города.

Иногда клиенту могут предъявить, что после его посещения сайта портал перестал работать из-за вируса. Тогда мошенники тоже требуют перевести деньги или угрожают рассказать всем знакомым, что он собирался воспользоваться услугами девушек с низкой социальной ответственностью.