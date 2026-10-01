В Подмосковье ИИ помог оформить почти 120 тыс. заявок на компенсацию за оплату коммуналки

С начала 2026 года жители Подмосковья подали свыше 118 тыс. заявлений на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В услугу внедрены умные сервисы. Так, например, система автоматически проверяет наличие ранее поданного заявления, сведения о регистрации по месту жительства и статусе предпенсионера заявителя. Ее можно найти в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты», воспользоваться ей могут льготные категории жителей Подмосковья (многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и другие).

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются в виде ежемесячных денежных компенсаций.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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