Tenet L6 Plus станет мощнее: мотор форсируют программно для версии с полным приводом

Tenet планирует расширить линейку флагманского кроссовера L6 Plus полноприводной модификацией. О планах марки стало известно во время тест-драйва автомобиля для журналистов. Новая версия получит доработанный 1,5-литровый турбомотор с увеличенной отдачей, сообщает «Рамблер/Авто».

Мотор станет мощнее

Сейчас переднеприводный Tenet L6 оснащается 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 147 л. с. и максимальным крутящим моментом 225 Н·м. В связке с ним работает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Для версии с полным приводом силовой агрегат сохранят, однако его характеристики изменят программно. Мотор получит прибавку как по мощности, так и по крутящему моменту. Точные показатели форсированной версии пока не раскрываются.

Полный привод появится до конца 2026 года

Полноприводный Tenet L6 Plus должен появиться у официальных дилеров до конца 2026 года. Таким образом, компания намерена расширить предложение вскоре после запуска переднеприводной версии модели.

Продажи моноприводного Tenet L6 стартовали в начале сентября. Стоимость базовой комплектации составляет 2 890 000 рублей.

Полноприводная модификация станет более мощной версией модели, при этом основные технические решения, включая 1,5-литровый двигатель и роботизированную трансмиссию, сохранятся.