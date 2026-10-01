В Клину по иску прокуратуры конфисковали недвижимость бывшего замглавы округа

Клинская городская прокуратура провела проверку соблюдения установленных антикоррупционным законодательством ограничений и запретов бывшим заместителем главы округа Клин. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, проверка установила факт приобретения в собственность его родственников жилых помещений в Москве общей стоимостью более 21,6 млн рублей. При этом законность полученных доходов не подтверждена, поэтому прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.