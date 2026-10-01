На дорогах в Кашире и Пушкинском отремонтировали более 650 ям

За неделю специалисты Мосавтодора ликвидировали более 650 ям на региональной дорожной сети в городской черте и в малых населенных пунктах Каширы и Пушкинского округа. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Кашире они устранили 350 дефектов покрытия на улицах Путейской, Стрелецкой, а также в деревне Тарасково и вблизи деревень Каменка и Батькополье.

Остальные дефекты отремонтировали в Пушкинском округе. Работы прошли на улице Чехова, на Пушкинском шоссе в микрорайоне Инессы Арманд, на улице Боткинская в микрорайоне Клязьма, на улицах Первомайской и Новоселки Слободка в городе Ивантеевке. Кроме того, ремонт провели на Старом Ярославском шоссе вблизи села Братовщина и вблизи поселка Челюскинский.

В ведомстве подчеркнули, что каждый день в этих округах в среднем устраняют порядка 50 дефектов дорожного покрытия. Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.