«Берегите нервы»: россиянке прислали из банка справку о собственной смерти

Жительница Прокопьевска рассказала в соцсети о недавнем инциденте с банком, чтобы распространить информацию. По словам горожанки, она получила из банка справку о собственной смерти, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, женщина предоставила справку. В ней указано, что смерть наступила 2 августа. В документе отмечено, что наследники могут получить компенсацию. Горожанка позвонила в банк. Сотрудница в телефонном режиме приняла заявку. Она рассказала, что такие инциденты уже происходили. В финансовые организации обращаются мошенники, которые предоставляют фальшивые свидетельства о смерти живых людей. В банке пообещали до 5 октября детально разобраться в ситуации.

«Больше похоже на какую-то ошибку, чем на мошенников», — предположил один из пользователей соцсетей.

По данным издания, женщина обеспокоена, что сотрудникам понадобится месяц для исправления ситуации. Она опасается, что недостоверная информация о ее смерти распространится по различным органам. Например, ее передадут в отдел по защите несовершеннолетних. Тогда сотрудники заберут ее трехлетнего ребенка.

По информации издания, пользователи с сопереживанием отнеслись к истории горожанки. Они предлагали разные варианты, как действовать. Например, обратиться в ЗАГС и закрыть все кредиты, если они есть. Некоторые россияне сопереживали.

«Ужас какой, но все равно берегите нервы, все будет хорошо», — написала пользовательница.

Ранее сообщалось, что жительнице Канады пришло письмо с соболезнованиями о собственной смерти.