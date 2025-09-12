Женщине пришло письмо с соболезнованиями о собственной смерти

Канадку признали умершей, что привело к аннулированию документов и проблемам с государственными службами. Об этом сообщает CTV News .

В Канаде произошел курьезный случай: жительницу Монреаля, Оранию Даскалопулос, признали мертвой. Женщина получила письмо с соболезнованиями, обнаружив, что ее водительские права аннулированы. Ошибка произошла из-за того, что похоронное бюро перепутало ее данные с данными умершего отца.

Информация о «смерти» Орании попала в различные базы данных, включая медицинскую и налоговую. Теперь Даскалопулос вынуждена доказывать, что она жива, и рассматривает возможность обращения в суд. Женщина опасается, что эта ошибка может создать ей проблемы в будущем.

