Береза выкачивает 200 литров воды в сутки: как растения помогают бороться с переполнением выгребной ямы на даче

Дачный туалет — удобство, но его обслуживание может стать настоящей головной болью для владельцев загородных участков. Выгребная яма заполняется стремительно, особенно если на участке живут несколько человек, и ассенизаторская машина приезжает каждые несколько месяцев. Однако есть способ сократить количество вызовов и сэкономить средства — с помощью растений, которые работают как живые насосы, рассказывает REGIONS садовод из Подмосковья Борис Воронович.

Как растения помогают бороться с переполнением выгребной ямы

Выгребная яма — это место скопления воды, отходов и органики. Растения с мощной корневой системой активно поглощают влагу и питательные вещества, что помогает снижать уровень жидкости в яме и предотвращать ее переполнение. Некоторые виды способны за сезон «выкачивать» до 200 литров влаги на квадратный метр. Особенно эффективны те культуры, у которых корни уходят глубоко вниз и создают настоящий водяной насос. Корни достигают уровня грунтовых вод или подходят близко к стенкам ямы, активно забирая влагу и перенаправляя ее на рост листьев и стеблей. Это делает их идеальными помощниками для осушения выгребных ям и септиков.

Какие растения стоит посадить у туалета

По словам Бориса Вороновича, выбор растений зависит от целей и особенностей участка. Вот несколько вариантов, которые хорошо зарекомендовали себя в Подмосковье.

Ива плакучая — идеальный выбор для региона. Она быстро растет, не боится морозов и обладает мощной корневой системой, активно выкачивающей воду из почвы. Однако обычную иву не стоит сажать слишком близко к постройкам — ее корни могут повредить фундамент, поэтому лучше использовать карликовые и кустарниковые формы.

Кукуруза — неожиданный, но крайне эффективный вариант. У нее мочковатая, сильно разветвленная корневая система, которая за вегетационный период может «выкачать» до 200 литров влаги на одно растение. Она быстро растет и создает хорошую зеленую массу. Единственный минус — кукуруза однолетняя, и ее нужно сажать каждый год.

Береза — одно из самых мощных деревьев-насосов. Одна взрослая береза способна выкачивать из почвы до 200 литров воды в сутки. Ее корни проникают глубоко и активно забирают влагу, что помогает снижать уровень жидкости вокруг выгребной ямы. Однако у березы есть серьезный недостаток: ее корневая система очень агрессивная. Диаметр корней может в 2–3 раза превышать проекцию кроны, поэтому березу нельзя сажать ближе 5–10 метров от построек, фундамента и подземных коммуникаций — корни могут повредить трубы и даже разрушить бетон.

Белая акация (робинья) — тоже подходит, но на зиму ее нужно укрывать, а мощные корни могут забивать дренаж.

Грецкий орех — его корни проникают на глубину 7–8 метров, он активно забирает влагу, но растет долго и дает много тени, поэтому сажать его нужно с учетом расстояния до построек.

Подсолнечник и амарант — как и кукуруза, обладают мощными корнями и за один сезон вытягивают много жидкости. Они однолетние, но их легко посеять каждый год.

«Береза действительно очень хорошо осушает почву, и многие дачники отмечают, что после ее посадки выгребная яма реже переполняется. Но сажать ее нужно с умом — на просторном участке, где она никому не помешает. Если же дача маленькая или яма находится близко к дому, от березы лучше отказаться. Ее корни могут создать проблемы, которые перевесят пользу», — предупреждает Борис Воронович.

Почему растения не заменяют ассенизатора

Важно понимать: даже самые эффективные растения-насосы не могут полностью заменить ассенизаторскую машину. Они лишь помогают снизить уровень жидкости вокруг ямы, не дают ей переполняться после дождей и замедляют процесс накопления отходов. Но твердые фракции и осадок никуда не исчезают, и яму все равно придется периодически чистить. Также не стоит забывать про бактерии для выгребных ям и септиков — они ускоряют разложение органики, но не удаляют осадок. Комплексный подход, сочетающий растения, бактерии и регулярную чистку, поможет поддерживать дачный туалет в порядке и сократить расходы на ассенизатора.

«Растения-насосы могут продлить срок между откачками на несколько месяцев, но полностью от ассенизатора они не избавят. Все равно яму нужно будет чистить раз в 1–2 года. Но если вы посадите иву, березу или кукурузу, вызовы станут реже — это уже экономия и удобство. Главное — выбирайте растения с умом и учитывайте их особенности», — завершает Борис Воронович.

Ранее сообщалось, что яма на участке обернется штрафом до ₽3 тысяч в Подмосковье.