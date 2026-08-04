Подмосковный спортсмен одержал победу на чемпионате России по велоспорту-маунтинбайку

Спортсмен Подмосковья одержал победу на чемпионате по велоспорту-маунтинбайку

Официально

Фото: [Федерация велосипедного спорта России]

Подмосковный спортсмен стал победителем чемпионата России по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов с нарушением слуха. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте оказалась команда в составе Дмитрия Жилина (Московская область), Алексея Божко (Курская область) и Елизаветы Бавыкиной (Самарская область), всего за награды боролись пять команд. В программу чемпионата впервые за долгое время была включена смешанная эстафета в формате «2 мужчины + 1 женщина».

Состязаний прошли в Ижевске в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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Министерство физической культуры и спорта Московской области
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