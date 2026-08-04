Подмосковный спортсмен одержал победу на чемпионате России по велоспорту-маунтинбайку
Спортсмен Подмосковья одержал победу на чемпионате по велоспорту-маунтинбайку
Фото: [Федерация велосипедного спорта России]
Подмосковный спортсмен стал победителем чемпионата России по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов с нарушением слуха. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На первом месте оказалась команда в составе Дмитрия Жилина (Московская область), Алексея Божко (Курская область) и Елизаветы Бавыкиной (Самарская область), всего за награды боролись пять команд. В программу чемпионата впервые за долгое время была включена смешанная эстафета в формате «2 мужчины + 1 женщина».
Состязаний прошли в Ижевске в рамках государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.