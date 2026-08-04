Почти 4 тыс. жителей и гостей Зарайска посетили «Праздник Изразца»

Более 3,6 тыс. жителей и гостей Зарайска посетили ежегодный Арт-выходной «Праздник Изразца», который прошел 1 августа в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие объединило художников из Москвы, Абрамцева, Гжели, Рязани и Скопина, а также людей, увлеченных современным искусством. Для гостей подготовили показ моделей одежды от московских художников-модельеров, выставки «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое» в здании Присутственных мест и «Открытый периметр», где представлялись изделия современной авторской керамики, стекла и дерева. Кроме того, желающие могли принять участие в мастер-классе и познакомиться с гончарным делом: работой с гончарным кругом, изготовлением изразца, глиняной игрушки, а также в лекциях и беседах о керамике и гончарном производстве.

Проект реализован при поддержке Правительства Московской области, Министерства информации и молодежной политики Московской области, Фонда Президентских грантов и информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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