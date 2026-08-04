₽11 тыс. в месяц на кофе и перекус: маленькие привычки разоряют бюджет — три шага к финансовой дисциплине от эксперта

С проблемой внезапной нехватки денег задолго до зарплаты сталкивались, наверное, все. И что любопытно — размер дохода здесь не играет решающей роли. Одинаково тяжело приходится и тем, кто зарабатывает немного, и тем, чей месячный доход впечатляет. В поисках ответа на вопрос, почему так происходит и как научиться контролировать свои финансы, корреспондент REGIONS обратился к старшему преподавателю кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Екатерине Семенковой.

Дофаминовая ловушка и «инфляция образа жизни»

Специалист уверена: главная причина кроется не в отсутствии денег, а в том, как мы ими распоряжаемся. Пока нет системы — нет и порядка. Без четкого плана бюджет рассыпается, а средства уходят на второстепенные вещи. Но даже когда доход растет, ситуация не всегда выправляется. Включается психологический механизм: с повышением достатка человек автоматически повышает и свои запросы. Эта особенность известна как «инфляция образа жизни» — она способна нейтрализовать даже существенную прибавку к зарплате.

Играет роль и маркетинговое давление. Искусственно созданная срочность, ограниченные предложения и акции заставляют принимать импульсивные решения. Покупатель боится упустить выгоду и в итоге приобретает то, что на самом деле ему не нужно. Дом заполняется вещами, которые не приносят пользы, а бюджет постоянно истощается.

«Для многих трата денег — это быстрый и доступный способ получить порцию гормона удовольствия (дофамина). Новый гаджет, красивая одежда, ужин в ресторане, ежедневные кофе на вынос перед работой — это сиюминутные награды, которые наш мозг предпочитает долгосрочным финансовым целям», — объясняет Екатерина Семенкова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Система самоконтроля: три рабочих инструмента

Изменить привычки и начать копить реально с помощью трех несложных подходов, которые рекомендует экономист.

Приоритет накоплений. Каждую зарплату начинайте с одного и того же действия: переведите заранее определенный процент на сберегательный счет. Это может быть от 5 до 20% от суммы — выбирайте посильную долю. И только оставшиеся деньги используйте на жизнь. Самый надежный способ не забывать об этом правиле — настроить автоматический перевод в банке.

Недельные лимиты. Разделите оставшуюся после накоплений сумму на четыре одинаковые части — по одной на каждую неделю. Тратить следующую неделю раньше времени нельзя. Такой подход помогает распределить расходы равномерно и избежать кризиса в конце месяца.

Отсрочка принятия решения. Когда возникает желание купить что-то необязательное, не торопитесь. Отложите покупку на 24 часа. Чаще всего за это время эмоции остывают, и оказывается, что вещь вовсе не нужна. Такой метод помогает избежать множества спонтанных приобретений.

Как ставить цели, чтобы они работали

Просто «откладывать на всякий случай» — неэффективная установка. Она не дает мозгу достаточной мотивации. Цель должна быть конкретной, измеримой и иметь срок. Например, не «накопить на отпуск», а «к 1 июля 2026 года собрать ₽100 тыс. на поездку по Золотому Кольцу всей семьей». Когда вы видите точную сумму и дедлайн, это дисциплинирует. А если подкрепить цель визуализацией — изучать маршруты, читать отзывы, смотреть фотографии — интерес к накоплению только растет.

Цена автоматических покупок

Кофе навынос — одна из самых коварных статей расходов. Кажется, что ₽250 за стаканчик — мелочь. Но за месяц набегает ₽5 тыс., а за год — уже ₽60 тыс. Если же к кофе добавляется перекус, сумма вырастает до ₽11 тыс. в месяц и ₽132 тыс. в год. Именно столько можно сэкономить, просто отказавшись от привычки покупать напиток и еду вне дома. Осознанный подход к таким тратам позволяет вернуть контроль над бюджетом и направить деньги на действительно важные цели.

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