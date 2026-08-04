В число победителей конкурса «Большая перемена» вошли 18 представителей Московской области

Лауреатами конкурса «Большая перемена» стали 18 школьников из Подмосковья

Официально

Фото: [Министерство образования Московской области]

В число лауреатов седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли 18 подмосковных школьников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Финал конкурса для учащихся 5–7-х классов прошел в Красноярске. Подмосковье представляли 34 школьника. В результате 18 человек одержали победу.

Лауреатов ждет «Путешествие мечты» на поезде от Владивостока до Москвы с экскурсиями в разных городах. Учителя победителей получат по ₽100 тыс. и возможность пройти просветительскую программу от партнеров проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Котельниках откроют новый образовательный комплекс.

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