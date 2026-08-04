Свыше 400 камер системы «Безопасный регион» подключили в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье подключили еще 445 камер «Безопасного региона»
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области]
В Подмосковье за неделю подключили еще 445 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
С начала текущего года в области были подключены свыше 7 тыс. таких устройств. Они работают на входах в подъезды жилых домов, в парках, на транспортных объектах, у магазинов, на детских площадках.
Сейчас в Московской области в общей сложности работает около 174 тыс. видеокамер, интегрированный в систему «Безопасный регион».
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей.