Фанаты не узнали Криса Эванса в трейлере «Мстителей»

45-летний Крис Эванс, известный миллионам зрителей как Капитан Америка, вновь оказался в центре внимания. На этот раз причиной стал не новый фильм, а его внешний вид в трейлере грядущего блокбастера «Мстители: Судный день», пишет Super.

Актер предстал перед публикой с густой темной бородой и удлиненными волосами, что само по себе стало неожиданностью для поклонников. Однако еще большее удивление вызвали черты его лица: фанаты отметили, что у Эванса «опухшее лицо» и «другой нос», что мгновенно породило слухи о возможной пластической операции.

В социальных сетях разгорелись бурные споры. Одни пользователи предполагали, что актер мог прибегнуть к помощи хирургов, другие же считали, что изменения связаны с естественным старением или специфическим макияжем для роли.

К дискуссии подключился и известный пластический хирург Розбех Тораби. Он заявил, что перемены во внешности Криса Эванса в основном обусловлены возрастом. По мнению эксперта, актер, возможно, использует ботокс, но точно не делал подтяжку лица.

Тораби также похвалил Эванса за уход за кожей и допустил, что эффект «сияния» на снимках может быть просто следствием качественной косметики.

Напомним, что Эванс исполнял роль Капитана Америки в киновселенной Marvel с 2011 по 2019 год. Его возвращение во франшизу в фильме «Мстители: Судный день» вызвало огромный интерес у поклонников.

Премьера картины запланирована на 18 декабря 2026 года, и, судя по реакции на трейлер, зрители с нетерпением ждут не только сюжета.

Ранее сообщалось, что фанаты заметили изменения во внешности актера Павла Прилучного.