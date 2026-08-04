В Подмосковье получателями выплат на аренду жилья стали более 6,6 тыс. педагогов
Мособлдума: свыше 6,6 тыс. педагогов региона получают выплаты на аренду жилья
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье получателями выплат на аренду жилья стали более 6,6 тыс. педагогов. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Это значительная поддержка, которая позволяет привлекать в регион талантливых специалистов, особенно молодых, и закреплять их в наших школах», — отметил он.
Размер выплаты составляет от ₽20 тыс. до ₽30 тыс. в месяц для учителей и до ₽45 тыс. для семейных пар педагогов. Заявки на получение поддержки подали 26 семей.
Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность нового образовательного комплекса в Котельниках.