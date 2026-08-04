Распространенное мнение о том, что холод надежно блокирует развитие патогенных микроорганизмов, на деле оказывается серьезным заблуждением. Даже в условиях холодильника многие опасные бактерии чувствуют себя вполне комфортно. О скрытых рисках хранения продуктов, самых «грязных» зонах бытовой техники и грамотных способах обеззараживания REGIONS рассказала Людмила Поликарпова, старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения.

Где микробы чувствуют себя как дома: главные пути заражения

Патогены проникают в холодильник вместе с покупками — их переносят на внешних поверхностях фруктов, овощей и на упаковках товаров. Даже внешне чистые продукты могут быть источником нежелательной микрофлоры: достаточно одного касания немытыми руками или контакта с загрязненной тарой, чтобы запустить процесс распространения бактерий.

Особого внимания заслуживает нижний ящик для овощей и зелени — именно он признан самой «горячей» точкой по уровню микробного загрязнения. Мытье плодов перед закладкой помогает снизить риски, но здесь есть важный подвох: влага, остающаяся на поверхности, ускоряет порчу продуктов. В результате срок хранения вымытых овощей и фруктов заметно сокращается — гнилостные процессы развиваются быстрее.

Правила гигиены: как держать холодильник под контролем

Даже современные холодильники с системой No Frost не избавляют владельца от необходимости регулярно ухаживать за техникой. Чтобы минимизировать риск размножения бактерий, эксперт предлагает придерживаться четкого алгоритма:

Регулярная глубокая уборка. Проводить полную дезинфекцию холодильника стоит не реже раза в месяц. Во время уборки важно не просто протереть полки, а тщательно удалить все остатки пищи, крошки, липкие потеки и прочие загрязнения. Не менее важно сразу избавляться от продуктов с истекшим сроком годности — они становятся идеальной средой для развития патогенной микрофлоры.

Изоляция продуктов. Чтобы избежать перекрестного заражения, все продукты — от сырых ингредиентов до готовых блюд — следует хранить в герметичной таре: контейнерах или плотных пакетах. Такой подход не только снижает риск обмена бактериями между разными видами еды, но и помогает сохранить их вкус и текстуру.

Контроль температуры загрузки. Не стоит помещать в холодильник еще горячие блюда: резкий перепад температур не только повышает общую температуру внутри камеры, но и провоцирует образование конденсата, который создает благоприятные условия для микробов. Лучше дождаться, пока еда остынет до комнатной температуры.

Оптимальный температурный режим. Поддержание стабильно низкой температуры — один из самых действенных способов замедлить рост бактерий. Чем холоднее в камере, тем медленнее развиваются микроорганизмы, поэтому важно следить за настройками и не допускать их случайного повышения.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Как победить неприятные запахи: эффективные решения

Появление посторонних запахов в холодильнике — это не просто бытовая неприятность, а индикатор активности микроорганизмов и химических процессов между продуктами. Еда не только выделяет собственные ароматы, но и быстро впитывает запахи соседей, из‑за чего ситуация может стремительно ухудшаться.

Для борьбы с запахами эксперт рекомендует выбирать устройства с доказанной эффективностью:

Озонаторы. Такие приборы вырабатывают озон, который химически разрушает молекулы пахучих соединений и одновременно дезинфицирует воздух. Это двойное действие делает озонирование одним из самых надежных методов.

Пассивные сорбенты. Альтернативой могут стать мощные поглотители запахов, которые активно впитывают летучие вещества. Главное преимущество таких средств — отсутствие искусственных ароматизаторов: они не маскируют запах, а именно устраняют его.

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