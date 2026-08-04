Холерик в бухгалтерии и флегматик на сцене. Почему темперамент больше не определяет профессию?

Вопрос профессионального самоопределения нередко сводят к простой формуле: мол, холерикам уготован бизнес, а флегматикам — бухгалтерия. В Сети полно подобных рецептов, однако современная психология труда рассматривает эту проблему под совершенно иным углом. О том, почему врожденные черты нервной системы не способны лишить человека карьерных перспектив, как контрастные темпераменты дополняют друг друга в успешных коллективах и какие ориентиры действительно важны при выборе занятия, в беседе с корреспондентом REGIONS рассказал старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный.

По мнению эксперта, ни один темперамент не выступает абсолютным барьером на пути к той или иной профессии. Человеческая психика обладает поразительной пластичностью и способна подстроиться практически под любые профессиональные требования. В каждой отрасли встречаются востребованные топ-менеджеры, блестящие хирурги и талантливые артисты с диаметрально противоположными типами нервной системы.

Ключевое отличие заключается исключительно в объеме внутренних ресурсов, которые расходуются на адаптацию. Когда требования должности органично совпадают с природными задатками специалиста, ежедневные обязанности даются легко и без излишнего напряжения. Если же профессия требует качеств, обратных доминирующему темпераменту, достижение высот вполне возможно, однако это потребует осознанной саморегуляции и серьезной работы над собой, сообщил эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая ]

Психолог напоминает, что «чистых» представителей какого-либо одного темперамента в природе почти не существует. В каждой личности присутствуют черты всех четырех типов, просто один из них доминирует. В условиях актуального рынка труда 2026 года процветающий бизнес делает ставку на синергию — совместный эффект, который возникает при слаженном взаимодействии разных людей. Для эффективного управления проектами в коллективе необходимы лидеры со всеми видами темперамента, поскольку каждый из них вносит уникальный и незаменимый вклад.

Меланхолики , обладающие тонкой душевной организацией и повышенной чувствительностью, выступают первоклассными стратегами и аналитиками. Они способны задолго предвидеть скрытые риски и тщательно просчитывать возможные угрозы.

Сангвиники отличаются заметной эмоциональной уравновешенностью и служат своеобразными двигателями коммуникаций. Они умеют мягко организовывать коллег и подталкивать их к соблюдению сроков, параллельно сглаживая острые конфликты в коллективе.

Холерики быстро загораются новыми задачами, нередко вспыхивают эмоциями, но при этом обладают мощным внутренним магнетизмом. Они мгновенно заражают окружающих энтузиазмом и интересом к новому стартапу, выступая идейными вдохновителями.

Флегматики демонстрируют предельную осторожность и предусмотрительность, являясь гарантами стабильности и качества. Они руководствуются неписаным правилом «десять раз отмерить и один раз отрезать», что позволяет компании избежать импульсивных ошибок.

Если человек находится в поиске своего истинного профессионального пути, Леонид Неровный рекомендует сместить акцент со стандартных психологических тестов на реальные маркеры личности.

В первую очередь стоит ориентироваться на искренний интерес — ту сферу, которая вызывает подлинное любопытство и доставляет ментальное удовольствие. Именно этот внутренний стимул помогает преодолевать любые трудности адаптации.

Далее необходимо проанализировать собственные достижения: школьные проекты, хобби или предыдущие рабочие кейсы наглядно демонстрируют сильные стороны.

Наконец, выбрав профессию по душе, важно трезво оценить, какие особенности темперамента могут ей мешать. Усилия следует направить на развитие «гибких навыков» — soft skills, то есть наработку способности гасить вспыльчивость или преодолевать излишнюю замкнутость ради достижения глобальной цели.

Попытка выбрать престижную, но абсолютно чуждую по духу специальность ради моды или внешнего статуса ведет к выгоранию и финансовым потерям. В Московской области специалист, работающий без искреннего интереса, быстро упирается в карьерный потолок на уровне рядового исполнителя с доходом ₽60 000–₽75 000. В то же время человек, по-настоящему горящий своим делом, благодаря высокой вовлеченности и постоянному самосовершенствованию способен вырасти до позиций ведущего эксперта или руководителя направления с окладом ₽140 000–₽160 000. Разница в ₽80 000 ежемесячно, утверждает психолог, и есть чистая прибыль от следования за истинными интересами, а не за абстрактными тестами на темперамент.

Ранее сообщалось, что психологи связали постоянный поиск смысла с выгоранием на работе.