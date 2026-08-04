Бейсболисты Подмосковья стали бронзовыми призерами XIII летней Спартакиады учащихся России

Бейсболисты Подмосковья стали призерами летней Спартакиады учащихся России

Официально

Фото: [Центр «Чемпион»]

Подмосковная сборная стала бронзовым призером финального этапа XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по бейсболу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды вошли 16 спортсменов из Балашихи: Егор Аксенов, Роман Аксенов, Василий Архипов, Ильнур Аюпов, Макар Веселов, Степан Гализов, Дэвид Гросс, Владислав Дубихин, Арсений Капустин, Ярослав Ковалев, Иван Кондратенко, Илья Леонтьев, Олег Любов, Елисей Николаев, Назар Файзулин и Степан Яхонтов, а также два представителя из Щелково — Игорь Иванча и Арсений Куликов. Первое место на турнире заняла сборная Москвы, второе — Санкт-Петербурга.

Состязания прошли в Химках в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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Министерство физической культуры и спорта Московской области
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