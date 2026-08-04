В Подмосковье число свободных вакансий в 22 раза превысило число безработных
Минсоцразвития Подмосковья: свыше 110 тыс. вакансий доступно в регионе
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В Подмосковье доступно более 110 тыс. вакансий для жителей. Это в 22 раза больше, чем общее число безработных в регионе, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Так, в области официально зарегистрированы 5 тыс. безработных граждан. Уровень безработицы в регионе находится на минимальном показателе — 0,1%.
Наиболее востребованы кадры в следующих направлениях: производство, транспорт и логистика, торговля. Доступные вакансии доступны на сайте «Работа России».
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии экономики Подмосковья.