В Подмосковье число свободных вакансий в 22 раза превысило число безработных

Минсоцразвития Подмосковья: свыше 110 тыс. вакансий доступно в регионе

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Подмосковье доступно более 110 тыс. вакансий для жителей. Это в 22 раза больше, чем общее число безработных в регионе, сообщает Министерство социального развития Московской области.

Так, в области официально зарегистрированы 5 тыс. безработных граждан. Уровень безработицы в регионе находится на минимальном показателе — 0,1%.

Наиболее востребованы кадры в следующих направлениях: производство, транспорт и логистика, торговля. Доступные вакансии доступны на сайте «Работа России».

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии экономики Подмосковья.

Актуально
Подмосковье
Министерство социального развития Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное